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"Рома" объявила о трансфере защитника "Интера" Давиде Сантона

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника миланского "Интера" Давиде Сантона.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2022 года. Условия контракта не разглашаются. Сумма трансфера составила 9,5 млн евро.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А.
Теги: Рома Интер
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