"Рома" объявила о трансфере защитника "Интера" Давиде Сантона

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12:11
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (9)
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (9)
11:52
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
11:19
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
08:15
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (2)
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (2)
Вчера, 23:28
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Вчера, 23:13
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (10)
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (10)
Вчера, 23:13
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Вчера, 23:11
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Вчера, 22:59
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (95)
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (95)
Вчера, 22:58
Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией (27)
Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией (27)
Вчера, 22:56
Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко (16)
Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко (16)
Вчера, 22:33
Хуан Антонио Пицци: у России хорошие шансы с Испанией (5)
Хуан Антонио Пицци: у России хорошие шансы с Испанией (5)
Вчера, 22:08
ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера (7)
ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера (7)
Вчера, 21:27
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (12)
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (12)
Вчера, 21:09
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
"Рома" объявила о трансфере защитника "Интера" Давиде Сантона
"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника миланского "Интера" Давиде Сантона.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2022 года. Условия контракта не разглашаются. Сумма трансфера составила 9,5 млн евро.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2022 года. Условия контракта не разглашаются. Сумма трансфера составила 9,5 млн евро.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А.
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