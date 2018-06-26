"Рома" объявила о переходе Хавьера Пасторе

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт римского клуба.Стороны заключили соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2023 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются. Сумма трансфера составила 24,7 млн евро.