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"Рома" объявила о переходе Хавьера Пасторе

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт римского клуба.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2023 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются. Сумма трансфера составила 24,7 млн евро.
Теги: Пасторе ПСЖ Рома Трансферы
Сегодня, 18:10
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