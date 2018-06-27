Наби Кейта взял себе в "Ливерпуле" номер Джерарда

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15:25
Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
15:07
Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (32)
Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (32)
14:30
Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
13:31
Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (6)
Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (6)
13:04
Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (49)
Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (49)
11:45
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (4)
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (4)
11:15
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (10)
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (10)
10:37
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E" (2)
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E" (2)
10:07
Марадона: в ходе матча с Нигерией мне стало плохо, но мне вкололи адреналин и все стало хорошо (7)
Марадона: в ходе матча с Нигерией мне стало плохо, но мне вкололи адреналин и все стало хорошо (7)
08:45
Аргентинцы в матче с Нигерией выпустили свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ в истории
Аргентинцы в матче с Нигерией выпустили свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ в истории
Вчера, 23:43
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Вчера, 23:28
Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке (2)
Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке (2)
Наби Кейта взял себе в "Ливерпуле" номер Джерарда
"Ливерпуль" представил новичка команды Наби Кейта.
Полузащитник будет выступать за мерсисайдский клуб под 8-м номером.
Официально трансфер Кейта из «РБ Лейпциг» будет завершен 1 июля.
Официальный сайт "Ливерпуля"
Полузащитник будет выступать за мерсисайдский клуб под 8-м номером.
Официально трансфер Кейта из «РБ Лейпциг» будет завершен 1 июля.
Официальный сайт "Ливерпуля"
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