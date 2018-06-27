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Наби Кейта взял себе в "Ливерпуле" номер Джерарда

"Ливерпуль" представил новичка команды Наби Кейта.

Полузащитник будет выступать за мерсисайдский клуб под 8-м номером.

Официально трансфер Кейта из «РБ Лейпциг» будет завершен 1 июля.

Официальный сайт "Ливерпуля"
Теги: Кейта Ливерпуль
Сегодня, 15:02
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:30) #
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Ливер мог бы и вывести номер из обращения. Джеррард,все-таки,символ,легенда


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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