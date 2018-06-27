Наби Кейта взял себе в "Ливерпуле" номер Джерарда

"Ливерпуль" представил новичка команды Наби Кейта.Полузащитник будет выступать за мерсисайдский клуб под 8-м номером.Официально трансфер Кейта из «РБ Лейпциг» будет завершен 1 июля.