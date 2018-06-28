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"Саутгемптон" купит Мохамеда Эльюнусси у "Базеля" за 16 млн фунтов

"Саутгемптон" согласовал трансфер полузащитника «Базеля» Мохамеда Эльюнусси, сообщает Sky Sports.

За норвежского футболиста англичане заплатят 16 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 23-летний игрок забил 11 голов в 33 матчах чемпионата Швейцарии.
Теги: Саутгемптон Базель
Сегодня, 11:06
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