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"Атлетико" отклонил предложение "Интера" по Шиме Врсалько

Мадридский "Атлетико" отклонил предложение миланского "Интера" о переходе защитника Шиме Врсалько, сообщает Sky Sport Italia.

Итальянский клуб хотел взять футболиста сборной Хорватии в аренду с правом выкупа, однако "матрасников" не устроил такой вариант.

Контракт Врсалько с" Атлетико" действует до конца сезона-2021/2022. Ожидается, что клуб будет готов продать игрока за 25-30 миллионов евро.
Теги: Атлетико Интер
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