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"Рома" подписала защитника "Ланса" Бьянду за 6 млн евро, это уже 9-й новичок команды

Молодой защитник "Ланса" Вильям Бьянда стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба

Римский клуб заплатил за 18-летнего игрока 6 миллионов евро, еще 5 миллионов французы могут получить в качестве бонусов.

Бьянда заключил с "Ромой" контракт до 30 июня 2023 года и получил 28-й игровой номер.

Он стал уже девятым новичком клуба в это межсезонье.
Теги: Рома
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