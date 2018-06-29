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Голкипер Денис Бойко перешел в киевское "Динамо"

Голкипер Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо" на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне он выступал за киевлян на правах аренды, его контракт принадлежал "Бешикташу".

30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за "Динамо" 18 матчей, пропустил 15 мячей и восемь раз "отыграл" на ноль.
Теги: Бойко Динамо Киев
Сегодня, 15:30
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№1 Написал: Gurishankar (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
очень ценная новость
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
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