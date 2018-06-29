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"Монако" приобрел двух юниоров из "Ренна"

"Монако" объявил о подписании двух молодых футболистов "Ренна".

К монегаскам присоединились 17-летний нападающий Вильзон Изидор и 18-летний полузащитник Софьян Диоп. Условия сделки не сообщаются.

Ранее "Монако" за 20 млн евро приобрел 16-летнего нападающего "Лиона".

Пресс-служба "Монако"
Теги: Монако
Вчера, 21:18
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