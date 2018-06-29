"Монако" приобрел двух юниоров из "Ренна"

"Монако" объявил о подписании двух молодых футболистов "Ренна".К монегаскам присоединились 17-летний нападающий Вильзон Изидор и 18-летний полузащитник Софьян Диоп. Условия сделки не сообщаются.Ранее "Монако" за 20 млн евро приобрел 16-летнего нападающего "Лиона".