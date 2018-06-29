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Харри Реднапп: уровень сборной России где-то между Премьер-лигой и Чемпионшипом

Известный английский тренер Харри Реднапп оценил уровень выступления сборной России на ЧМ-2018.

"Россия неплохо себя показывает на турнире. Предполагаю, что ее уровень где-то между премьер-лигой и чемпионшипом. Как "Уотфорд", – цитирует Реднаппа Спорт-Экспресс

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала россияне встретятся с командой Испании.
Теги: Сборная России Уотфорд Реднапп
Вчера, 23:11
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№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Взять бы этого Харри...и в лагеря...там ему самое место confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не надо пистеть, Гарри. ПЛ это шесть команд и все остальные.
Т.ч. чемпионат России это гораздо ближе к АПЛ, чем к чемпионшипу.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:34) #
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online

Цитата: Рефрижиратор
Внимательно слушаем ослиные байки про Головина в основе Челси joy

и про Зобнина и Кутеповаsmiley
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:34) #
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72 года, а пиво уже не рекламирует - маразматик с вонючего острова... Гус и старше и мудрее, и хорошечно...))
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 23:32) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А при чем тут Германия и Аргентина??
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Рефрижиратор (Вчера, 23:31) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Внимательно слушаем ослиные байки про Головина в основе Челси joy


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Прыщавый совсем спился))
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Enterprise Таганрог (Вчера, 23:19) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бляяя!Во п***к!!!Как в душу плюнул!!!Так что он интересно сказал про Германию и ту же Аргентину? Сам то из себя хоть что то значит?И кого сейчас тренирует?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Вчера, 23:18) #
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online

а не поспоришь ведь
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Вчера, 23:17) #
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online

Ну хоть не лицемерит


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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