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Юто Нагатомо перешёл в "Галатасарай"

Пресс-служба "Интера" объявила о переходе Юто Нагатомо в "Галатасарай".

Японский защитник играл в "Интере" с 2011 года. В январе этого года 31-летний футболист был отдан в аренду в "Галатасарай" , который выкупил права на игрока. Финансовые детали не разглашаются.

За время выступления в "Интере" Нагатомо принял участие в 213 матчах и забил 13 голов.
Теги: Интер Галатасарай
Сегодня, 13:11
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