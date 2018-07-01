Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Ювентусе"

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12:05
Артем Дзюба: надеюсь, в матче с Испанией футбольный бог и госпожа удача будут на нашей стороне (4)
Артем Дзюба: надеюсь, в матче с Испанией футбольный бог и госпожа удача будут на нашей стороне (4)
10:37
Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай
Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай
08:50
Аркадий Дворкович: чемпионат мира с вылетом Месси и Роналду не только потеряет, но и приобретет
Аркадий Дворкович: чемпионат мира с вылетом Месси и Роналду не только потеряет, но и приобретет
00:46
Василий Уткин: если бы Роналду можно было ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал перед ударом (18)
Василий Уткин: если бы Роналду можно было ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал перед ударом (18)
Вчера, 23:48
Болельщики сборной Аргентины подрались между собой
Болельщики сборной Аргентины подрались между собой
Вчера, 23:22
Криштиану Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы
Криштиану Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы
Вчера, 23:10
Эдинсон Кавани - лучший игрок матча Уругвай - Португалия (1)
Эдинсон Кавани - лучший игрок матча Уругвай - Португалия (1)
Вчера, 22:03
Александр Мостовой: Месси как всегда держал свою марку (1)
Александр Мостовой: Месси как всегда держал свою марку (1)
Вчера, 21:43
Рафаэль Варан: Играя против Месси, важно не давать ему больше двух метров свободного пространства
Рафаэль Варан: Играя против Месси, важно не давать ему больше двух метров свободного пространства
Вчера, 21:29
РФС оштрафован за баннер на матче Уругвай - Россия (5)
РФС оштрафован за баннер на матче Уругвай - Россия (5)
Вчера, 21:16
Дмитрий Губерниев: Месси жаль, но пусть проигравший плачет! (1)
Дмитрий Губерниев: Месси жаль, но пусть проигравший плачет! (1)
Вчера, 20:42
Йохан Джуру: следующий матч - это новый шанс для нас
Йохан Джуру: следующий матч - это новый шанс для нас
Вчера, 20:09
Бенжамен Павар: не знал, как праздновать гол и что нужно делать (1)
Бенжамен Павар: не знал, как праздновать гол и что нужно делать (1)
Вчера, 20:07
Антуан Гризманн: мы знали, что мы сильнее Аргентины (1)
Антуан Гризманн: мы знали, что мы сильнее Аргентины (1)
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Уругвай - Португалия: стартовые составы (5)
Уругвай - Португалия: стартовые составы (5)
Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Ювентусе"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.
В "Ювентусе" хотели подписать полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, но римляне запросили за него 120 миллионов евро. В руководстве туринцев считают, что могут потратить такие деньги на приобретение Роналду.
В "Ювентусе" хотели подписать полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, но римляне запросили за него 120 миллионов евро. В руководстве туринцев считают, что могут потратить такие деньги на приобретение Роналду.
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