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Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

В "Ювентусе" хотели подписать полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, но римляне запросили за него 120 миллионов евро. В руководстве туринцев считают, что могут потратить такие деньги на приобретение Роналду.
Теги: Роналду Реал Ювентус Трансферы
Сегодня, 10:13
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(3)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:29) #
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  •  (1)

Интересно конечно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: kokosovnaz (Сегодня, 10:57) #
  • -3
  •  (3)

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 10:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и чего он там забыл?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 10:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Переключились с Головина?)))
Извините))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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