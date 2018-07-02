Стефан де Врей подписал 5-летний контракт с "Интером"

"Интер" официально объявил о переходе защитника Стефана де Врея.Голландец отыграл четыре сезона в составе "Лацио" и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.Соглашение "нерадзурри" с 26-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года, в новом клубе де Врей будет зарабатывать 4,2 миллиона евро в год плюс бонусы.