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Стефан де Врей подписал 5-летний контракт с "Интером"

"Интер" официально объявил о переходе защитника Стефана де Врея.

Голландец отыграл четыре сезона в составе "Лацио" и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.

Соглашение "нерадзурри" с 26-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года, в новом клубе де Врей будет зарабатывать 4,2 миллиона евро в год плюс бонусы.

Официальный сайт "Интера"
Теги: Интер Лацио
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