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20:49
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным
19:47
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла
Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла
19:32
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
Хуан Карлос Осорио: мы потеряли свою игру и много времени из-за одного игрока сборной Бразилии и арбитра (1)
17:04
Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова (3)
Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова (3)
16:28
Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны (11)
Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны (11)
15:18
Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют (22)
Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют (22)
14:45
"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России (8)
"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России (8)
Стефан де Врей подписал 5-летний контракт с "Интером"
"Интер" официально объявил о переходе защитника Стефана де Врея.
Голландец отыграл четыре сезона в составе "Лацио" и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.
Соглашение "нерадзурри" с 26-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года, в новом клубе де Врей будет зарабатывать 4,2 миллиона евро в год плюс бонусы.
Официальный сайт "Интера"
Голландец отыграл четыре сезона в составе "Лацио" и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.
Соглашение "нерадзурри" с 26-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года, в новом клубе де Врей будет зарабатывать 4,2 миллиона евро в год плюс бонусы.
Официальный сайт "Интера"
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