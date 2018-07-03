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"Милан" хочет приобрести Леандро Паредеса

"Милан" интересуется полузащитником "Зенита" Леандро Паредесом, сообщает Football Italia.

В ближайшее время миланский клуб вступит с "Зенитом" в переговоры.

Во всех турнирах в составе питерцев он провел 36 матчей и забил 6 голов. До этого он четыре сезона играл в Италии, в составе "Кьево", "Ромы" и "Эмполи".
Теги: Милан Зенит Паредес
Сегодня, 11:17
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