Йоанн Кабай продолжит карьеру в ОАЭ

Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:36
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (8)
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (8)
10:24
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (5)
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (5)
10:16
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
09:22
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Вчера, 23:53
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
Вчера, 23:36
Сборная Японии завтра отправится на родину
Сборная Японии завтра отправится на родину
Вчера, 23:06
Глава Крыма – чиновникам: в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке (4)
Глава Крыма – чиновникам: в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке (4)
Вчера, 22:37
Мяч с финальной игры ЧМ-2018 станет экспонатом Государственного исторического музея (1)
Мяч с финальной игры ЧМ-2018 станет экспонатом Государственного исторического музея (1)
Вчера, 22:24
Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото) (17)
Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото) (17)
Вчера, 22:08
Диего Марадона поддержал Колумбию в игре с Англией (2)
Диего Марадона поддержал Колумбию в игре с Англией (2)
Вчера, 21:52
Владимир Петкович: Бразилия - главный претендент на титул (1)
Владимир Петкович: Бразилия - главный претендент на титул (1)
Вчера, 21:27
Английские фанаты: Россия - потрясающая страна (5)
Английские фанаты: Россия - потрясающая страна (5)
Вчера, 21:12
Гранит Джака: я счастлив, что был в России (3)
Гранит Джака: я счастлив, что был в России (3)
Вчера, 21:03
Славен Билич: Смородская - отличный президент (2)
Славен Билич: Смородская - отличный президент (2)
Вчера, 20:24
Президент Шведского футбольного союза: мы счастливы, что вышли в 1/4 финала чемпионата мира
Президент Шведского футбольного союза: мы счастливы, что вышли в 1/4 финала чемпионата мира
Вчера, 20:05
Колумбия - Англия: стартовые составы команд (4)
Колумбия - Англия: стартовые составы команд (4)
Вчера, 20:03
Новорожденного зубренка в Подмосковье назвали в честь Дзюбы (9)
Новорожденного зубренка в Подмосковье назвали в честь Дзюбы (9)
Вчера, 19:59
Йоахим Лёв продолжит тренировать сборную Германии
Йоахим Лёв продолжит тренировать сборную Германии
Вчера, 19:44
Алан Касаев перешел в "Балтику" (1)
Алан Касаев перешел в "Балтику" (1)
Йоанн Кабай продолжит карьеру в ОАЭ
Йоан Кабай перешел из "Кристал Пэлас" в дубайский "Аль-Наср", сообщает твиттер арабской команды.
Футболист заключил 2-летний контракт. В новом клубе он будет выступать под 7-м номером.
Футболист заключил 2-летний контракт. В новом клубе он будет выступать под 7-м номером.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.