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Йоанн Кабай продолжит карьеру в ОАЭ

Йоан Кабай перешел из "Кристал Пэлас" в дубайский "Аль-Наср", сообщает твиттер арабской команды.

Футболист заключил 2-летний контракт. В новом клубе он будет выступать под 7-м номером.
Теги: Кристал Пэлас
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