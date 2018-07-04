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Вратарь сборной Исландии Халльдоурсон перешел в "Карабах"

"Карабах" подписал вратаря сборной Исландии Ханнеса Тоура Халльдоурссона, сообщает официальный страница клуба в инстаграме.

Ранее он выступал за датский клуб "Раннерс". В прошлом сезоне он провел за команду 35 матчей, пропустил 56 мячей и девять раз отыграл "на ноль".

На чемпионате мира он в трех матчах пропустил пять мячей, в матче с Аргентиной (1:1) он отбил удар Лионеля Месси.
Теги: Карабах Сборная Исландии
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