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Валон Бериша перешел в "Лацио"

Пресс-служба "Лацио" объявила о переходе в команду нападающего "Зальцбурга" Валона Бериши.

25-летний уроженец Косово был одним из лучших бомбардиров минувшего розыгрыша Лиги Европы, где его команда добралась до полуфинала турнира, с 5 голами.

Бериша заключил с римским клубом пятилетний контракт.
Теги: Лацио Зальцбург
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