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"Интер" приобрел Лаутаро Мартинеса

Нападающий Лаутаро Мартинес стал игроком "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний аргентинец заключил с миланцами 5-летний контракт, сроком до 30 июня 2023 года.

Ранее Мартинес выступал за "Расинг" из Авельянеды.
Теги: Интер
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