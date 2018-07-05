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Бывший тренер "Ньюкасла" осужден на 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие над подростками
Бывший тренер "Ньюкасла" Джордж Ормонд был осужден на 20 лет тюремного заключения за сексуальное насилие над подростками на протяжении тридцати лет, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.
Ормонд работал с известной молодежной командой Ньюкасла в 1970-1980-х годах, прежде чем перейти на работу в клуб премьер-лиги в 1990-х.
Суд постановил, что 62-летний Ормонд виновен по 35 пунктам. Тренер использовал свою власть над мальчиками, одному из которых было 11 лет, для сексуального насилия над ними, он заставлял их молчать обо всем.
Ормонда уже отправляли в тюрьму в 2002 году за жестокое обращение с молодыми футболистами, в том числе с Дереком Беллом. Когда в 2016 году разгорелся скандал, связанный с педофилией в английском футболе, Белл снова дал показания, что побудило других жертв сексуального насилия высказаться. Было начато новое расследование.
Напомним, что в феврале другой английский тренер, Барри Беннелл, был приговорен к 31 году тюрьмы за педофилию. Его признали виновным в растлении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
Ормонд работал с известной молодежной командой Ньюкасла в 1970-1980-х годах, прежде чем перейти на работу в клуб премьер-лиги в 1990-х.
Суд постановил, что 62-летний Ормонд виновен по 35 пунктам. Тренер использовал свою власть над мальчиками, одному из которых было 11 лет, для сексуального насилия над ними, он заставлял их молчать обо всем.
Ормонда уже отправляли в тюрьму в 2002 году за жестокое обращение с молодыми футболистами, в том числе с Дереком Беллом. Когда в 2016 году разгорелся скандал, связанный с педофилией в английском футболе, Белл снова дал показания, что побудило других жертв сексуального насилия высказаться. Было начато новое расследование.
Напомним, что в феврале другой английский тренер, Барри Беннелл, был приговорен к 31 году тюрьмы за педофилию. Его признали виновным в растлении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
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