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Симоне Дзадза в ближайшее время перейдет в "Милан"
Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза, выступавший ранее за "Ювентус" и "Сассуоло", в ближайшее время вернется в итальянскую серию А, утверждает Gazza Mercato
Агенты 27-летнего игрока согласовали 4-летний контракт с "Миланом" с окладом 2,5 миллиона евро в год.
При этом "Валенсия" пока готова отдать Дзадзу лишь в аренду с опцией выкупа. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
Стороны оформят трансфер после того, как "россонери" продадут форварда Николу Калинича в "Атлетико".
Агенты 27-летнего игрока согласовали 4-летний контракт с "Миланом" с окладом 2,5 миллиона евро в год.
При этом "Валенсия" пока готова отдать Дзадзу лишь в аренду с опцией выкупа. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
Стороны оформят трансфер после того, как "россонери" продадут форварда Николу Калинича в "Атлетико".
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