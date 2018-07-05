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Симоне Дзадза в ближайшее время перейдет в "Милан"

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза, выступавший ранее за "Ювентус" и "Сассуоло", в ближайшее время вернется в итальянскую серию А, утверждает Gazza Mercato

Агенты 27-летнего игрока согласовали 4-летний контракт с "Миланом" с окладом 2,5 миллиона евро в год.

При этом "Валенсия" пока готова отдать Дзадзу лишь в аренду с опцией выкупа. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

Стороны оформят трансфер после того, как "россонери" продадут форварда Николу Калинича в "Атлетико".
Теги: Дзадза Милан Валенсия
Сегодня, 13:24
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