Источник: в основе "Карпат" никто не понимает, что произошло с вратарем юношеской команды

В первой команде "Карпат" нет понимания, почему отчислен вратарь юношеской команды Михаил Готра."Мы в основном составе не в курсе, что именно произошло. Вроде бы голкипер юношей написал что-то в Инстаграме, после чего с ним расстались. Может, была встреча с руководством клуба, и он там еще что-то произнес", - сказал источник.В своем Инстаграме 18-летний Готра разместил несколько фотографий со словами поддержки сборной России. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком.