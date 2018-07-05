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Источник: в основе "Карпат" никто не понимает, что произошло с вратарем юношеской команды
В первой команде "Карпат" нет понимания, почему отчислен вратарь юношеской команды Михаил Готра.
"Мы в основном составе не в курсе, что именно произошло. Вроде бы голкипер юношей написал что-то в Инстаграме, после чего с ним расстались. Может, была встреча с руководством клуба, и он там еще что-то произнес", - сказал источник.
В своем Инстаграме 18-летний Готра разместил несколько фотографий со словами поддержки сборной России. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком.
"Спорт-Экспресс"
"Мы в основном составе не в курсе, что именно произошло. Вроде бы голкипер юношей написал что-то в Инстаграме, после чего с ним расстались. Может, была встреча с руководством клуба, и он там еще что-то произнес", - сказал источник.
В своем Инстаграме 18-летний Готра разместил несколько фотографий со словами поддержки сборной России. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком.
"Спорт-Экспресс"
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