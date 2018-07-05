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Источник: в основе "Карпат" никто не понимает, что произошло с вратарем юношеской команды

В первой команде "Карпат" нет понимания, почему отчислен вратарь юношеской команды Михаил Готра.

"Мы в основном составе не в курсе, что именно произошло. Вроде бы голкипер юношей написал что-то в Инстаграме, после чего с ним расстались. Может, была встреча с руководством клуба, и он там еще что-то произнес", - сказал источник.

В своем Инстаграме 18-летний Готра разместил несколько фотографий со словами поддержки сборной России. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпаты
Сегодня, 17:28
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(2)
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нет у них понимания... Вот, что нацизм с людьми делает... Стыд, позор и ужас...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: Рома Филипов (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (2)

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 5.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 18:06) #
  • -3
  •  (5)

Здесь тоже,кто хахлов украинских футболистов поддерживает не одобряют.
Цитата: voron (CSKA)
Ушлёпки


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот что футбол животворящий делает с некоторыми майдаунами...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:45) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новостники ублюдки, ловят хайп на упоротых галичанах разжигая одновременно ненависть между Украиной и Россией
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:36) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Ушлёпки
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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