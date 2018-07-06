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"Марсель" готов сделать Балотелли самым высокооплачиваемым игроком команды
Нападающий "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли близок к переходу в "Марсель", сообщает Football Italia.
Клуб готов предложить 27-летнему нападающему зарплату в 7,2 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.
Ранее стало известно, что срок действующего контракта Балотелли с "Ниццей" технически истек, однако по условиям договора потенциальный новый клуб Марио все равно должен будет заплатить за него 10 миллионов евро.
Клуб готов предложить 27-летнему нападающему зарплату в 7,2 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.
Ранее стало известно, что срок действующего контракта Балотелли с "Ниццей" технически истек, однако по условиям договора потенциальный новый клуб Марио все равно должен будет заплатить за него 10 миллионов евро.
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