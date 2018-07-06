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Кеваин-Принс Боатенг перешел в "Сассуоло"

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг подписал контракт с "Сассуоло", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Презентация новичка состоится в пятницу 6 июля. Детали соглашения с хавбеком, а также финансовые подробности сделки не уточняются.

В минувшем сезоне Боатенг провел в Бундеслиге 31 матч, забил шесть голов и один раз ассистировал партнерам по команде.
Теги: Боатенг Сассуоло
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