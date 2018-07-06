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Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг
Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что лично принял решение о прекращении сотрудничества с вратарём юношеской команды Михаилом Готрей за поддержку сборной России.
"Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому чхать мне на мнение пророссийских бродяг, бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своём поступке", – написал Смалийчук в фэйсбуке.
"Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому чхать мне на мнение пророссийских бродяг, бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своём поступке", – написал Смалийчук в фэйсбуке.
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