Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что лично принял решение о прекращении сотрудничества с вратарём юношеской команды Михаилом Готрей за поддержку сборной России."Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому чхать мне на мнение пророссийских бродяг, бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своём поступке", – написал Смалийчук в фэйсбуке.