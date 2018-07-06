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Вице-глава "Карпат": чхать на мнение пророссийских бродяг

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что лично принял решение о прекращении сотрудничества с вратарём юношеской команды Михаилом Готрей за поддержку сборной России.

"Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому чхать мне на мнение пророссийских бродяг, бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своём поступке", – написал Смалийчук в фэйсбуке.
Теги: Карпаты
Сегодня, 17:48
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(1)
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сказал вытащив язык из ануса поросенка


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк вонючий - скоро придется переобуваться в воздухе. Так что учи Российский гимн, гнида.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мразь бандеровская!
Пуанкаре - респект!
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
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