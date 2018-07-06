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21:05
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
Антуан Гризманн: я играл против своих друзей и из уважения к ним не стал показывать свою радость
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Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас
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Ромелу Лукаку: Неймар не актер (8)
Ромелу Лукаку: Неймар не актер (8)
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Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
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Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ"
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон стал игроком чемпионов Франции, сообщает официальный сайт "ПСЖ".
Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, но этим летом ушел из клуба в ранге свободного агента.
Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, но этим летом ушел из клуба в ранге свободного агента.
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