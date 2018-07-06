Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ"

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон стал игроком чемпионов Франции, сообщает официальный сайт "ПСЖ".Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, но этим летом ушел из клуба в ранге свободного агента.