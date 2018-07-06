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Джанлуиджи Буффон стал игроком "ПСЖ"

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон стал игроком чемпионов Франции, сообщает официальный сайт "ПСЖ".

Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, но этим летом ушел из клуба в ранге свободного агента.
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 20:25
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№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Зачем? И ему и ПСЖ...

€€€€€€€€€€€€€€€€.....
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ух, а если КриРон перейдёт в 'Ювентус' и они вместе возьму ЛЧ,вот будет обломинго для Джи-Джи..)
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем? И ему и ПСЖ...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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