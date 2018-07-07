A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Полузащитник "Севильи" Стивен Н'Зонзи может перейти в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" начал переговоры с "Севильей" по трансферу Стивена Н'Зонзи, сообщает Sky Sports

В приобретении француза лично заинтересован Унаи Эмери, под руководством которого Н'Зонзи несколько лет выступал в "Севилье".

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заинтересован в приобретении другого полузащитника "Севильи" Эвера Банеги.
Теги: Эмери Арсенал
Сегодня, 12:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.