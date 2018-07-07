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Раджа Наингголан попал в аварию

Новичок "Интера" полузащитник Раджа Наингголан попал в дорожно-транспортно происшествие, не справившись с управлением, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, бельгиец, который ехал за рулем своего "Феррари", потерял управление по дороге из Рима в Милан. Наингголан отделался легким испугом, а машина пострадала на сумму около 50 тысяч евро.

После аварии полузащитник отправился в автосалон "Феррари", где ему предоставили новый автомобиль.
Теги: Наингголан
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