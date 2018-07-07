"Витесс" проиграл в первом матче под руководством Леонида Слуцкого

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил в товарищеском матче австрийскому "Вольфсбергу".Встреча завершилась победой команды из Австрии со счетом 2:1. Это был первый мат Слуцкого во главе своего нового клуба.