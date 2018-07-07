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"Витесс" проиграл в первом матче под руководством Леонида Слуцкого

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил в товарищеском матче австрийскому "Вольфсбергу".

Встреча завершилась победой команды из Австрии со счетом 2:1. Это был первый мат Слуцкого во главе своего нового клуба.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:27
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№1 Написал: somd Поволжье (Сегодня, 13:29) #
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Это был первый мат Слуцкого во главе своего нового клуба. blush
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
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