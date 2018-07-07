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Сальваторе Сиригу останется в "Торино"

Пресс-служба "Торино" сообщает, что голкипер Сальваторе Сиригу продлил соглашение с командой.

Новый контракт рассчитан до 2022 года.

Сиригу перешел в "Торино" в 2017 году.
Теги: Сиригу Торино
Сегодня, 15:13
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