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Мэр Казани: сегодня, в спешном порядке нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела! (3)
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Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (17)
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Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Клуб из ЮАР может быть продан российским бизнесменам
Клуб из чемпионата ЮАР "Блумфонтейн Селтик" испытывает финансовые проблемы и может сменить владельца. По данным Goal, им станет консорциум российских бизнесменов. Ожидается, что сделка по передаче клуба состоится еще перед стартом нового сезона.
Из-за финансовых проблем игроки "Блумфонтейна" бойкотировали во вторник тренировку - они не получали зарплату уже четыре месяца.
Размер сделки оценивается в 60-65 миллионов рэндов (порядка 4,45-4,82 миллиона долларов США)
"Спорт-Экспресс"
Из-за финансовых проблем игроки "Блумфонтейна" бойкотировали во вторник тренировку - они не получали зарплату уже четыре месяца.
Размер сделки оценивается в 60-65 миллионов рэндов (порядка 4,45-4,82 миллиона долларов США)
"Спорт-Экспресс"
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