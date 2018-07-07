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Клуб из ЮАР может быть продан российским бизнесменам

Клуб из чемпионата ЮАР "Блумфонтейн Селтик" испытывает финансовые проблемы и может сменить владельца. По данным Goal, им станет консорциум российских бизнесменов. Ожидается, что сделка по передаче клуба состоится еще перед стартом нового сезона.

Из-за финансовых проблем игроки "Блумфонтейна" бойкотировали во вторник тренировку - они не получали зарплату уже четыре месяца.

Размер сделки оценивается в 60-65 миллионов рэндов (порядка 4,45-4,82 миллиона долларов США)

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:30
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