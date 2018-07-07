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"Милан" объявил о переходе Халиловича

"Милан" на официальном сайте объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником "Гамбурга" Аленом Халиловичем. Контракт с хорватом рассчитан до 30 июня 2021 года

В прошлом сезоне Халилович на правах аренды выступал за "Лас-Пальмас", проведя 20 матчей в чемпионате Испании, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.
Теги: Милан Трансферы
Сегодня, 19:07
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