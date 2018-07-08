Неманья Пейчинович перешел в "Чанчунь Ятай"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович продолжит карьеру в Китае, сообщает Transfermarkt.30-летний серб стал игроком "Чанчунь Ятай".В минувшем сезоне Пейчинович провел 23 игры за "Локомотив" в РФПЛ.