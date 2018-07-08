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19:25
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (4)
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (4)
16:23
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (32)
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (32)
15:29
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (10)
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (10)
15:03
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (23)
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (23)
13:32
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
11:17
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
Неманья Пейчинович перешел в "Чанчунь Ятай"
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович продолжит карьеру в Китае, сообщает Transfermarkt.
30-летний серб стал игроком "Чанчунь Ятай".
В минувшем сезоне Пейчинович провел 23 игры за "Локомотив" в РФПЛ.
30-летний серб стал игроком "Чанчунь Ятай".
В минувшем сезоне Пейчинович провел 23 игры за "Локомотив" в РФПЛ.
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