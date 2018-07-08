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Неманья Пейчинович перешел в "Чанчунь Ятай"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович продолжит карьеру в Китае, сообщает Transfermarkt.

30-летний серб стал игроком "Чанчунь Ятай".

В минувшем сезоне Пейчинович провел 23 игры за "Локомотив" в РФПЛ.
Теги: Пейчинович Локомотив Трансферы
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жаль, что ушел... Хороший игрок. Успехов в новом клубе
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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