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Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулинью вернулся в китайскую Суперлигу , сообщается на официальной странице "Гуанчжоу Эвергранд".
29-летний хавбек проведет в Китае один сезон на правах аренды. Отметим, что всего год назад Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Паулинью провел 49 игр в составе каталонского клуба, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.
29-летний хавбек проведет в Китае один сезон на правах аренды. Отметим, что всего год назад Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Паулинью провел 49 игр в составе каталонского клуба, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.
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