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Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулинью вернулся в китайскую Суперлигу , сообщается на официальной странице "Гуанчжоу Эвергранд".

29-летний хавбек проведет в Китае один сезон на правах аренды. Отметим, что всего год назад Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Паулинью провел 49 игр в составе каталонского клуба, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Барселона Паулиньо
Сегодня, 21:05
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№1 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 21:10) #
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