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"Милан" может быть куплен структурами владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева

По информации Football Italia, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может стать новым владельцем "Милана".

Нынешний владелец клуба Ли Юнхун испытывает серьезные финансовые трудности и готов продать контрольный пакет акций клуба по весьма привлекательной цене. Это и заинтересовало Дмитрий Рыболовлева, который уже владеет футбольным клубом - французским "Монако".

Однако правила УЕФА запрещают двум клубам участвовать в еврокубках при одном собственнике. Поэтому юристы Рыболовлева ищут пути выхода из этой ситуации, и когда выход будет найден - россиянин выпишет чек.
Теги: Милан Монако
Сегодня, 21:38
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(3)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Не удивлен.Зачем российскому миллиардеру Волгарь или та же Мордовия, футболисты которой обратились к губеру за финансовыми гарантиями...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (3)
online

Т.е. условные Ротор или Текстильщик не рассматриваются? Ворюги....
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

точнее российский вор. laughing в России почти нет миллиардеров, которые честным трудом заработали.

Честным путем - заработал только Рокфеллер и то, в течении 100 лет. В России, на всех миллиардеров, заведено по нескольку уголовных дел, поэтому они все - свинтили...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№1 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 21:39) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

точнее российский вор. laughing в России почти нет миллиардеров, которые честным трудом заработали.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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