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"Милан" может быть куплен структурами владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева
По информации Football Italia, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может стать новым владельцем "Милана".
Нынешний владелец клуба Ли Юнхун испытывает серьезные финансовые трудности и готов продать контрольный пакет акций клуба по весьма привлекательной цене. Это и заинтересовало Дмитрий Рыболовлева, который уже владеет футбольным клубом - французским "Монако".
Однако правила УЕФА запрещают двум клубам участвовать в еврокубках при одном собственнике. Поэтому юристы Рыболовлева ищут пути выхода из этой ситуации, и когда выход будет найден - россиянин выпишет чек.
Нынешний владелец клуба Ли Юнхун испытывает серьезные финансовые трудности и готов продать контрольный пакет акций клуба по весьма привлекательной цене. Это и заинтересовало Дмитрий Рыболовлева, который уже владеет футбольным клубом - французским "Монако".
Однако правила УЕФА запрещают двум клубам участвовать в еврокубках при одном собственнике. Поэтому юристы Рыболовлева ищут пути выхода из этой ситуации, и когда выход будет найден - россиянин выпишет чек.
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