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Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
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Вчера, 23:23
Владимир Пономарев: по игре мы полностью заслужили выход в полуфинал, можно сказать, что это трагедия
Владимир Пономарев: по игре мы полностью заслужили выход в полуфинал, можно сказать, что это трагедия
Вчера, 23:15
Петер Шмейхель - Смолову: эй, парень! Если ты идешь бить первым - ты обязан забивать! (9)
Петер Шмейхель - Смолову: эй, парень! Если ты идешь бить первым - ты обязан забивать! (9)
Вчера, 22:59
Валерий Рейнгольд: мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои! (2)
Валерий Рейнгольд: мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на Мундиале. Ребята - герои! (2)
Вчера, 22:55
Анхель Ди Мария может перейти в "Наполи" (1)
Анхель Ди Мария может перейти в "Наполи" (1)
Вчера, 22:39
Черчесов - игрокам сборной: самое главное - это единение с болельщиками, с целой страной (3)
Черчесов - игрокам сборной: самое главное - это единение с болельщиками, с целой страной (3)
Вчера, 22:28
Marca: Харри Кейн заменит Роналду в "Реале" (1)
Marca: Харри Кейн заменит Роналду в "Реале" (1)
Вчера, 22:23
Илья Геркус: наши ребята - молодцы, профессионалы, герои! (2)
Илья Геркус: наши ребята - молодцы, профессионалы, герои! (2)
Вчера, 21:43
Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022 (30)
Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022 (30)
Вчера, 21:19
Домагой Вида: меня просто неправильно поняли (35)
Домагой Вида: меня просто неправильно поняли (35)
Вчера, 21:09
Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в АПЛ (3)
Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в АПЛ (3)
Вчера, 21:05
Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд" (1)
Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд" (1)
Вчера, 20:14
Неманья Пейчинович перешел в "Чанчунь Ятай" (2)
Неманья Пейчинович перешел в "Чанчунь Ятай" (2)
Вчера, 20:01
Насер Шадли: у Мбаппе есть все, чтобы превратиться в главную звезду мирового уровня (2)
Насер Шадли: у Мбаппе есть все, чтобы превратиться в главную звезду мирового уровня (2)
Вчера, 19:57
"Зенит" забил пять голов в ворота "Динамо" (13)
"Зенит" забил пять голов в ворота "Динамо" (13)
Вчера, 19:41
Томас Вермален: сборная Франции - фаворит ЧМ-2018
Томас Вермален: сборная Франции - фаворит ЧМ-2018
Вчера, 19:34
Вячеслав Колосков: Черчесову надо готовить сборную к Евро-2020 (4)
Вячеслав Колосков: Черчесову надо готовить сборную к Евро-2020 (4)
Вчера, 19:25
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Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (6)
Вчера, 19:21
24 тысячи болельщиков пришли на встречу со сборной России (1)
24 тысячи болельщиков пришли на встречу со сборной России (1)
Вчера, 19:09
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Александр Жуков: Черчесов - герой вообще!
Вчера, 18:43
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Вчера, 18:13
Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик "Слава Украине" после матча с Россией (35)
Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик "Слава Украине" после матча с Россией (35)
Вчера, 17:50
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Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира? (28)
Вчера, 17:23
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Юрий Семин: думаю, после этого ЧМ на сборную России перестанут вываливать весь негатив (3)
Вчера, 17:23
Алексей Игонин: Смолова стоит поддержать (3)
Алексей Игонин: Смолова стоит поддержать (3)
Вчера, 16:23
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (35)
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (35)
Вчера, 16:04
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Анхель Ди Мария может перейти в "Наполи"
Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает SportMediaset.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов предложить Ди Марии контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год.
В "ПСЖ" футболист сейчас зарабатывает вдвое больше, но его контракт заканчивается в следующем году, а руководство парижан готово рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов предложить Ди Марии контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год.
В "ПСЖ" футболист сейчас зарабатывает вдвое больше, но его контракт заканчивается в следующем году, а руководство парижан готово рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.
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