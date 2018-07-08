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Анхель Ди Мария может перейти в "Наполи"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает SportMediaset.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов предложить Ди Марии контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год.

В "ПСЖ" футболист сейчас зарабатывает вдвое больше, но его контракт заканчивается в следующем году, а руководство парижан готово рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.
Теги: Наполи Ди Мария ПСЖ
Вчера, 22:55
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№1 Написал: Дарко Панчев N (Вчера, 23:15) #
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Болеет за:
«Рубин»
Возраст...
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
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