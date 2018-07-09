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Патрис Эвра: в "Ювентусе" Роналду сможет играть еще лет 30

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал слухи о скором переходе нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Я не говорил с Криштиану на эту тему, но вот ему мой совет: если хочешь играть до 2050 года, тебе следует перейти в "Ювентус". Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Тем более учитывая его уровень подготовки.

Криштиану, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в "Ювентус", то тебе придётся работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске.

Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь. Если ты выберешь "Юве", то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя", — приводит слова Эвра Football Italia.
Теги: Эвра Ювентус Реал Роналду
Сегодня, 09:36
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ювентус троль за команду не считает?Зря.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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