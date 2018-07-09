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"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси" Кенеди

Полузащитник "Челси" Кенеди продолжит выступать за "Ньюкасл".

"Сороки" договорились о продлении аренды 22-летнего бразильца на год.

Кенеди играл за "Ньюкасл" во второй половине прошлого сезона.
Теги: Челси Ньюкасл
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