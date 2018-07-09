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Пол Скоулз: Саутгейт много взял из футбола Гвардиолы

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением об игре национальной команды под руководством Гарета Саутгейта.

"Каждый в сборной играет особенно, начиная с вратаря. Гарет Саутгейт не придумал чего-то нового, он просто много взял из футбола Гвардиолы", - цитирует Скоулза beIn Sports.
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