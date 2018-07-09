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Эрнан Креспо сыграет в Суперкубке легенд в Москве, Бебето - нет
Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо примет участие в Суперкубке легенд, в то время как чемпион мира бразилец Бебето слишком поздно заявил о своем желании сыграть в Москве. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев.
Суперкубок легенд пройдет 10, 12 и 13 июля в московском дворце спорта "Мегаспорт". В турнире примут участие восемь команд: России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, сборные звезд мира и Америки.
"К сожалению, пришлось отказать Бебето в участии. Согласно регламенту, в команде может быть только 12 человек, не больше, и мы не хотели его нарушать. А вот Креспо сыграет", - цитирует Куриева ТАСС.
Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в свою очередь заметил, что турнир, который будет предварять финал чемпионата мира в России, получится красивым и зрелищным.
Суперкубок легенд пройдет 10, 12 и 13 июля в московском дворце спорта "Мегаспорт". В турнире примут участие восемь команд: России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, сборные звезд мира и Америки.
"К сожалению, пришлось отказать Бебето в участии. Согласно регламенту, в команде может быть только 12 человек, не больше, и мы не хотели его нарушать. А вот Креспо сыграет", - цитирует Куриева ТАСС.
Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в свою очередь заметил, что турнир, который будет предварять финал чемпионата мира в России, получится красивым и зрелищным.
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