Лукас Торрейра перешел в "Арсенал"

Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра стал игроком "Арсенала".22-летний уругваец будет выступать под 11-м номером в составе лондонского клуба.В минувшем сезоне Торрейра выступал за "Сампдорию", в составе которой провел 38 матчей и забил 4 гола.