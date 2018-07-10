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Лукас Торрейра перешел в "Арсенал"
Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра стал игроком "Арсенала".
22-летний уругваец будет выступать под 11-м номером в составе лондонского клуба.
В минувшем сезоне Торрейра выступал за "Сампдорию", в составе которой провел 38 матчей и забил 4 гола.
22-летний уругваец будет выступать под 11-м номером в составе лондонского клуба.
В минувшем сезоне Торрейра выступал за "Сампдорию", в составе которой провел 38 матчей и забил 4 гола.
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