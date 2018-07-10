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Криштиану Роналду: настало время начать новый этап в моей жизни
Нападающий Криштиану Роналду, перешедший сегодня в "Ювентус", поблагодарил болельщиков "Реала" за поддержку.
"Эти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я бесконечно благодарен клубу и городу. Могу лишь поблагодарить всех за любовь и поддержку, которые я получил здесь.
Я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб продать меня. Я чувствую это и поэтому прошу всех, особенно болельщиков, понять меня. Это были удивительные девять лет. Я бы даже сказал уникальные. Захватывающее время для меня, но одновременно очень тяжелое, потому что в "Реале" очень высокие требования. Я точно знаю, что никогда не забуду, какое невероятное наслаждение от футбола я получил здесь.
У меня были великолепные партнеры по команде как на поле, так и в раздевалке. Я чувствовал тепло людей, с которыми мы выиграли три Кубка чемпионов подряд, а также четыре раза в течение пяти лет выиграли этот трофей. С ним я выиграла много личных трофеев – четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы". Все эти достижения стали возможны в этом невероятном и совершенно выдающимся клубе.
"Реал" завоевал мое сердце, а также сердце моей семьи, поэтому я хочу сказать "спасибо" больше, чем когда-либо: всему клубу, президенту, руководителям, коллегам, персоналу, докторам и физиотерапевтам, а также всем сотрудника, благодаря которым все работает, и которые щепетильно относятся к каждой детали.
Бесконечное спасибо еще раз нашим болельщикам и всему испанскому футболу. На протяжении всех девяти лет я имел перед собой великих игроков. Выражаю мое уважение и признание им всем. Я много думал и пришел к выводу, что пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема, а также "Сантьяго Бернабеу" навсегда останутся моими, где бы я ни оказался.
Всем спасибо и, конечно, как я впервые сказал это еще девять лет назад на нашем стадионе: "Да здравствует, Мадрид!", - цитирует Роналду пресс-служба клуба.
"Эти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я бесконечно благодарен клубу и городу. Могу лишь поблагодарить всех за любовь и поддержку, которые я получил здесь.
Я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб продать меня. Я чувствую это и поэтому прошу всех, особенно болельщиков, понять меня. Это были удивительные девять лет. Я бы даже сказал уникальные. Захватывающее время для меня, но одновременно очень тяжелое, потому что в "Реале" очень высокие требования. Я точно знаю, что никогда не забуду, какое невероятное наслаждение от футбола я получил здесь.
У меня были великолепные партнеры по команде как на поле, так и в раздевалке. Я чувствовал тепло людей, с которыми мы выиграли три Кубка чемпионов подряд, а также четыре раза в течение пяти лет выиграли этот трофей. С ним я выиграла много личных трофеев – четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы". Все эти достижения стали возможны в этом невероятном и совершенно выдающимся клубе.
"Реал" завоевал мое сердце, а также сердце моей семьи, поэтому я хочу сказать "спасибо" больше, чем когда-либо: всему клубу, президенту, руководителям, коллегам, персоналу, докторам и физиотерапевтам, а также всем сотрудника, благодаря которым все работает, и которые щепетильно относятся к каждой детали.
Бесконечное спасибо еще раз нашим болельщикам и всему испанскому футболу. На протяжении всех девяти лет я имел перед собой великих игроков. Выражаю мое уважение и признание им всем. Я много думал и пришел к выводу, что пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема, а также "Сантьяго Бернабеу" навсегда останутся моими, где бы я ни оказался.
Всем спасибо и, конечно, как я впервые сказал это еще девять лет назад на нашем стадионе: "Да здравствует, Мадрид!", - цитирует Роналду пресс-служба клуба.
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