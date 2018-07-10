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Сами Хедира - Роналду: не могу дождаться, когда вновь буду играть вместе с тобой
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поприветствовал форварда Криштиану Роналду в туринском клубе.
"Добро пожаловать в Турин, Криштиану! Мы отлично проводили время вместе в Мадриде, и я не могу дождаться, когда вновь буду играть вместе с тобой! Сегодня особенный день для "Ювентуса"!", — написал Хедира в твиттере.
"Добро пожаловать в Турин, Криштиану! Мы отлично проводили время вместе в Мадриде, и я не могу дождаться, когда вновь буду играть вместе с тобой! Сегодня особенный день для "Ювентуса"!", — написал Хедира в твиттере.
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