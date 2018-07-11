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Презентация Роналду в "Ювентусе" состоится 21 июля

"Ювентус" планирует представить Роналду в качестве игрока команды 21 июля.

На этот же день запланирован медосмотр.

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Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 08:58
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