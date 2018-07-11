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Форвард "Ниццы" Алассан Плеа продолжит карьеру в Германии

Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа перейдет в гладбахскую "Боруссию" за 23 млн евро.

Сумма трансфера составит около 23 миллионов евро. Плеа подпишет с "Боруссией" 4-летний контракт.

Nice Matin
Теги: Ницца Боруссия М
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