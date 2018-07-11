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"Шахтер" приобрел очередного бразильца из "Сан-Паулу"

"Шахтер" заключил пятилетнее соглашение с вингером Маркосом Сиприано, выступавшим за "Сан-Паулу".

Сумма трансфера составит 1 млн евро. Игрок уже присоединился к своей новой команде.

ФК "Шахтер"
Теги: Сан-Паулу Шахтер
Сегодня, 10:16
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