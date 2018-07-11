Криштиану - итальяно. Что нас ждет после переезда Роналду в "Ювентус"?

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После девяти лет пребывания в "Реале" один из величайших игроков современности решился на переход в новую команду.рассуждает на тему главного трансфера этого лета.В своем прощальном письме Криштиану сказал, что годы, проведенные в мадридском клубе, были самыми счастливыми в его жизни, но он считает, что настало время начать новый этап. Спорить с этим очень трудно. Когда это делать, как не сейчас - после трех подряд выигранных Лиг Чемпионов, после завоевания звания лучшего бомбардира в истории "сливочных", после четырех Золотых Мячей за последние пять лет. Уход Роналду выглядит более, чем логично, и, конечно же, связан с поиском новых для себя вызовов."Ювентус" подходит для него весьма неплохо. "Туринцы" доминируют в чемпионате Италии, стабильно доходят до высоких стадий в Лиге Чемпионов и имеют большие амбиции, поскольку несмотря на финалы в 2015 и в 2017 годах они не выигрывали самый главный клубный трофей Европы уже 22 года. Очевидно, что Роналду куплен как раз с целью упрочить превосходство "Юве" на внутренней арене и с целью выиграть наконец-то Лигу Чемпионов.Правда, что касается Серии А, то теперь она наверняка станет менее интересной и еще более предсказуемой. У туринского клуба и раньше не находилось боеспособных конкурентов. Разве что "Наполи" мог в прошлом сезоне сместить его с трона. Но даже при упорном сопротивлении неаполитанцев "Ювентус" достаточно уверенно выиграл скудетто. В седьмой раз подряд. С приходом Криштиану кажется, что в ближайшее время это число будет только расти.Спасти интригу может только ситуация с вратарской позицией. Как вы знаете, Буффон ушел в "ПСЖ". Сзади у "Юве" больше не будет великой и легендарной стены. Место Джанлуиджи с высокой долей вероятности займет Щесны, который не столь надежен и который пока не имеет такого влияния на партнеров, какое было у Буффона. Хотя недооценивать поляка было бы неправильно, поскольку в прошлом сезоне он защищал ворота "туринцев" в 21 матче, пропустив лишь 10 мячей и 14 раз сыграв "на ноль".И если мы вспомнили про Буффона, то важно отметить, что Роналду отлично заменит его в статусе главной звезды клуба. Раньше, когда речь заходила про "Ювентус", мы первым делом говорили про Джиджи. Сейчас же, вне всяких сомнений, первой приходящей на ум персоной будет Криштиану. Португальцу не привыкать быть в центре внимания, а для клуба наличие такой яркой звезды всегда положительная имиджевая история.Кстати говоря, это еще и отличная возможность заработать и реализовать себя маркетинговым службам "туринцев". Майки с фамилией Роналду будут раскупать очень охотно, различные мероприятия и интересные задумки с участием своего нового игрока будут способствовать росту популярности клуба. Да и просто выход Криштиану на поле позволит привести на трибуны новых болельщиков. Хотя главное, конечно, чтобы у самого футболиста все получалось. В противном случае радость быстро сменится на ненависть.Не стоит забывать, что португальцу достаточно много лет. На столь высоком уровне как сейчас он сможет играть еще пару-тройку сезонов. Вряд ли больше. Не исключено и то, что он начнет сдавать уж сейчас. Ему 33 года, и в том числе по этой причине он прекрасно понимал, что именно этим летом надо менять обстановку. Пока еще ноги бегут, пока еще не сказывается возраст и пока еще за его услуги платят хорошие деньги.Правильно ли думать, что финансы были весомым аргументов при переходе в "Ювентус"? На мой взгляд, нет. Если бы Роналду хотел зарабатывать больше, он бы уехал в Китай. Он же выбрал топовый европейский клуб, хороший европейский чемпионат, работу с интересным тренером и возможность бороться за самые престижные награды. При этом и в деньгах он не особо потерял. Все-таки его зарплата в Турине будет больше, чем была у него в Мадриде.Состоявшийся трансфер, конечно, оказывает свое влияние не только на самого Роналду и на "Ювентус". Интересно, что будет дальше с "Реалом". Станет ли уход Криштиану толчком к существенному обновлению состава, к его омоложению? Сможет ли мадридский клуб вновь навязать борьбу "Барселоне"? Будет ли Перес во что бы то ни стало искать новую звезду? Ответов на эти вопросы пока нет. Ясность есть только в отношении главного тренера, которым стал Лопетеги.Если предположить, что "Реал" не захочет оставаться без топ-игрока, то логично рассчитывать на то, что он предпримет попытки заполучить Неймара или Мбаппе. Именно эти два парня сейчас могут считаться сопоставимыми с Роналду. Килиан уже неоднократно отказывал "мадридцам", поэтому вряд ли мы увидим его в Испании. А вот Неймар вполне может вернуться в Примеру. Слишком уж часто он капризничает в "ПСЖ" и зачастую как бы показывает, что не против покинуть клуб.Для "парижан" это будет неплохим шансом вернуть деньги, потраченные на звездного бразильца. Для Неймара это будет возможность по-настоящему выскочить из-за спин Месси и Роналду. Мы же в таком случае получим красиво зациклившийся треугольник - Буффон из "Ювентуса" в "ПСЖ", Неймар из "ПСЖ" в "Реал", Криштиану из "Реала" в "Ювентус". При этом, конечно, жаль, что два лучших игрока в мире больше не будут играть в одной лиге. Теперь сражение Месси и Роналду станет заочным. Встретиться они смогут только в Лиге Чемпионов, да и то на поздних стадиях.