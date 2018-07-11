A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Валенсия" подписала полузащитника "Сельты" Даниэля Васса

Полузащитник "Сельты" Даниэль Васс продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает официальный сайт "летучих мышей".

29-летний хавбек заключил со своим новым клубом контракт до 30 июня 2022 года. В договоре прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Испании, отметившись 4 голами и 8 голевыми передачами.
Теги: Сельта Валенсия
Сегодня, 11:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.