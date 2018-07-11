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"Ливерпуль" выплатит "Сток Сити" отступные за Джердана Шакири

"Ливерпуль" начал переговоры со "Сток Сити" о трансфере вингера Джердана Шакири, сообщает The Telegraph

Мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего игрока сборной Швейцарии отступные в размере 13 миллионов фунтов.

Шакири намерен сменить клуб в связи с вылетом "Сток Сити" в чемпионшип.
Теги: Ливерпуль Сток Сити Шакири
Сегодня, 12:24
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№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 12:36) #
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Чердан или Джердан хули вы меня путаете?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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