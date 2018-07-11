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Акции "Ювентуса" подорожали на 38% после перехода Роналду

Трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" повысил стоимость акций туринского клуба.

Как сообщает A Bola, с момента появления первой информации об этом трансфере, акции выросли в цене на 38 процентов.
Теги: Ювентус Реал Роналду
Сегодня, 13:00
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№2 Написал: Иван Карбонов (Сегодня, 13:26) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да уж, с такой покупкой только в выгоде будешь))


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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