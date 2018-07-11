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Источник: "Челси" сегодня объявит о назначении Маурицио Сарри
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня может быть объявлено о назначении Маурицио Сарри в "Челси".
Кроме того, "Челси" удалось договориться с "Наполи" о переходе полузащитника Жоржиньо. Трансфер 26-летнего итальянца может обойтись клубу в 57 млн евро плюс 8 млн в качестве бонусов.
Кроме того, "Челси" удалось договориться с "Наполи" о переходе полузащитника Жоржиньо. Трансфер 26-летнего итальянца может обойтись клубу в 57 млн евро плюс 8 млн в качестве бонусов.
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