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Источник: "Челси" сегодня объявит о назначении Маурицио Сарри

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня может быть объявлено о назначении Маурицио Сарри в "Челси".

Кроме того, "Челси" удалось договориться с "Наполи" о переходе полузащитника Жоржиньо. Трансфер 26-летнего итальянца может обойтись клубу в 57 млн евро плюс 8 млн в качестве бонусов.
Теги: Челси Сарри Жоржинью
Сегодня, 13:11
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№1 Написал: Иван Карбонов (Сегодня, 13:30) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
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