"Манчестер Юнайтед хочет приобрести Харри Магуайра

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести в межсезонье центрального защитника "Лестера" Харри Магуайра."Лисы", в свою очередь, не собираются продавать 25-летнего игрока сборной Англии дешевле 50 миллионов фунтов.Год назад Магуайр перешел в "Лестер" из "Халла" за 17 млн.