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"Манчестер Юнайтед хочет приобрести Харри Магуайра

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести в межсезонье центрального защитника "Лестера" Харри Магуайра.

"Лисы", в свою очередь, не собираются продавать 25-летнего игрока сборной Англии дешевле 50 миллионов фунтов.

Год назад Магуайр перешел в "Лестер" из "Халла" за 17 млн.

Daily Mail
Теги: Лестер Манчестер Юнайтед
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